Cristiano Ronaldo mais perto de conquistar a Liga Italiana

Cristiano Ronaldo ficou em branco, esta noite, na vitória da Juventus frente ao Nápoles, mas mesmo assim os ‘bianconeri’ conseguiram arrancar um triunfo no San Paolo (1-2) que é muito importante para as contas do título. É que com esta vitória a Vecchia Signora cliva uma vantagem de 16 pontos face aos napolitanos, quando faltam agora 12 jogos para o término desta edição da Serie A.

Pjanic (28’) e Emre Can (39’) marcaram para os de Turim, enquanto Callejon (61’) ainda reduziu para os pupilos de Ancelotti, que ainda viu Insigne falhar uma grande penalidade aos 84 minutos, numa altura em que o empate estava muito próximo de acontecer através da marca dos 11 metros.

O encontro fica ainda marcado por duas expulsões, uma para cada lado: Alex Meret, do Nápoles, recebeu ordem de expulsão directa aos 25 minutos, enquanto Pjanic foi expulso por acumulação de amarelos, logo no reatar da segunda parte.

Com estes três pontos amealhados, a Juventus é cada vez mais líder do campeonato com 72 pontos, enquanto o Nápoles é segundo com 56 pontos averbados.