O futebolista madeirense Cristiano Ronaldo já se encontra na Madeira, depois do avião privado em que seguia ter aterrado no Aeroporto da Madeira, cujo nome lhe presta homenagem. CR7 chegou há pouco acompanhado pela sua noiva Georgina Rodriguez.

De recordar que, tal como avançou o DIÁRIO em primeira mão, o craque deverá permanecer na ilha até segunda-feira, quando deverá partir para Turim para integrar os treinos da Juventus. O madeirense vai aproveitar para visitar a sua nova casa, que se encontra em fase de conclusão, localizada na Rampa do Carvão, mais precisamente na esquina entre a Rua Princesa D. Amélia e a Rua Carvalho Araújo, nas imediações da rotunda do Porto do Funchal.