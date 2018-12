Costinha diz que o Nacional vai a Alvalade com “ambição” e sem “autocarro”

O treinador do Nacional, Costinha, prometeu hoje levar a Alvalade uma equipa “com ambição, sem autocarro e sem ser saco de batatas”, no jogo de domingo com o Sporting, da 13.ª jornada da I Liga de futebol.

Em Alvalade, o técnico da equipa madeirense sabe que irá encontrar um adversário forte e motivado, mas garantiu que existe ambição suficiente para que o Nacional consiga conquistar pontos fora de casa.

“Agrada-me ver jogar bom futebol e se calhar, as equipas pequenas são vistas como saco de batatas quando jogam com os grandes. Até poderemos levar pancada, mas seremos sempre nós próprios, fazendo o nosso jogo e dando boa imagem do nosso valor. No nosso futebol, quando o treinador de uma equipa pequena, diz que quer vencer um grande, é apelidado de lírico, se diz que vai jogar defensivamente dizem que leva um ‘autocarro’”, disse Costinha em conferência de imprensa.

O treinador do Nacional sabe que irá encontrar “uma equipa difícil e super-motivada”: “Tem uma boa dinâmica ofensiva, por isso, espero um jogo muito complicado, porque o Sporting tem muito bons jogadores, mas nós vamos a Alvalade com o intuito de dificultar ao máximo o adversário, porque também estamos a atravessar uma boa fase, interrompida, com o empate, em casa, frente ao Boavista. Não vamos a Alvalade para passear “, advertiu.

Confrontado com o facto de esta não ser a melhor atura para defrontar os ‘leões’, Costinha foi enfático: “Não me parece que esta seja a pior altura para defrontar o Sporting, que é uma equipa que joga bom futebol, mas nós também. Espero que seja um bom jogo e que o Nacional consiga pôr em prática tudo o que trabalhámos durante a semana”, destacou o treinador dos ‘alvinegros’.

Para que tal aconteça, o treinador nacionalista disse que os seus jogadores “terão que estar muito concentrados e jogar como equipa, empregando boa intensidade de jogo, sem abdicar dos princípios e mentalidade forte”.

“Não vamos jogar fragilizados, só porque o Sérgio Marakis está castigado, temos um plantel com 29 jogadores, estamos confiantes e também atravessamos uma boa fase.

Sobre o avançado ‘leonino’, Bas Dost, disse ser “um jogador que sabe aproveitar as suas capacidades, um goleador nato”, mas adiantou não estar preocupado “apenas com ele, porque há outros bons jogadores” do Sporting que também são perigosos.

O Nacional, 12.º classificado, com 13 pontos, visita no domingo, o Sporting, terceiro colocado, com 28, em jogo com início às 20:00, relativo à 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.