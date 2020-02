“Cometemos três erros claros e, dos três, resultaram dois golos”, diz treinador do Marítimo

Declarações após o jogo Marítimo-Desportivo das Aves (1-2), da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado hoje no Estádio do Marítimo, no Funchal:

José Gomes (treinador do Marítimo): “Desde que cheguei, foi o jogo que entrámos melhor, com uma boa dinâmica, a envolver em todos os corredores, a tirar a bola da pressão, a criar situações que podiam ter dado golo. Foi provavelmente o jogo em que cometemos menos erros defensivos. Cometemos três erros claros e, dos três, resultaram dois golos.

A sensação é de que merecíamos mais, pela dinâmica que conseguimos, especialmente na primeira parte, porque, na segunda, o jogo foi mais repartido nos primeiros 12 minutos. Depois, voltámos a falhar algumas oportunidades e de uma, diria não oportunidade, porque o lance estava controladíssimo, surgiu o segundo golo do Desportivo das Aves.

Temos de ser mais agressivos na hora de finalizar. Temos que fazer golo, para que estes golos marcados possam servir de almofada para estes eventuais erros.

O espírito da equipa no fim, de alguma revolta, mostrou que há energia para voltarmos a ganhar rapidamente e é nessa energia que vamos agarrar e olhar para a frente. Poderíamos ter em vários momentos decidido melhor e jogado melhor. Eu sei uma coisa: se nós conseguirmos jogar da forma como jogámos na primeira parte, vamos ganhar muitos jogos.”

Nuno Manta Santos (treinador do Desportivo das Aves): “Não foi um grande regresso, foi o regresso de vir jogar contra o Marítimo, um adversário muito difícil de jogar em casa. A estratégia que nós montámos funcionou. Ganhámos e o que importa são os três pontos no fim.

Não tem significado, na posição que o Aves está, ganhar um jogo e, no fim de semana seguinte, não somar. É importante o Aves ganhar pontos e o nosso foco será já no próximo jogo, com o Rio Ave, em casa.

No futebol não há vinganças, há competências e a minha equipa foi muito competente, hoje, no seu rigor, no seu trabalho, no espírito de sacrifício. É verdade que a sorte procura-se. Parabéns à minha equipa, ao meu grupo de trabalho, ao meu clube, que me apoia diariamente para conseguirmos pontos.”