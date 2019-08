Carvalheiro afastado da III Divisão de hóquei em patins

O CF Carvalheiro acaba de anunciar, através de comunicado, que foi-lhe negada a inscrição no Campeonato Nacional da III Divisão e na Taça de Portugal, de hóquei em patins, para a época 2019-2020, apesar de ter “efectuado o pagamento das respectivas taxas de participação e de ter formalizado a sua inscrição de acordo com as normas vigentes”.

Segundo o histórico clube funchalense, “uma alteração regulamentar de última hora imposta pela Federação de Patinagem de Portugal (FPP) determina que a inscrição dos clubes das Regiões Autónomas na III Divisão resulta da indicação das respectivas Associações”.

Ora, segundo o Carvalheiro, a “Associação de Patinagem da Madeira (APM) informou, num e-mail assinado por Miguel Rodrigues [presidente] e remetido para a FPP, com conhecimento dos diversos clubes regionais, que o clube representativo desta Associação ao Campeonato Nacional da III Divisão é o sócio filiado, Club Sport Marítimo, por ser aquele que reúne todos os requisitos para representar a Região Autónoma da Madeira”.

Perante esta situação, o clube penalizado, através do director do departamento de hóquei em patins, Sandro Abreu de Freitas, tentou contactar directamente com os serviços administrativos da APM mas garantiu que a porta principal do edifício onde funciona a sede da APM estava fechada, apesar dos filiados não terem recebido qualquer informação sobre o seu encerramento.

Esta situação promete fazer ‘correr muita tinta’ mas, para já, não há qualquer reacção oficial do clube a esta tomada de posição da APM, que o Carvalheiro diz ter sido “sustentada numa alteração regulamentar de última hora imposta pela FPP, e que a APM justifica através dos normativos desportivos da Região e pela ausência de resposta da DRJD a um email enviado pela APM na segunda-feira”.