Carlos Pereira vê com “grande satisfação” os 22 anos como presidente do Marítimo

Carlos Pereira afirmou hoje que vê com “grande satisfação” os 22 anos passados como presidente do Marítimo, esperando fazer “mais e melhor” no futuro do clube da I Liga portuguesa de futebol.

Em entrevista à MarítimoTV, o dirigente fez um balanço desde que assumiu as rédeas do emblema madeirense, em 04 de julho de 1997.

“22 anos que parecem 22 dias, mas, ao olhar para o passado, vejo que muitas coisas se alteraram e para melhor. O que crescemos, quer desportivamente, quer em termos patrimoniais, tenho de olhar com grande satisfação”, comentou.

Carlos Pereira admitiu que pode ter feito “alguma coisa mal”, mas que, no global, o saldo é positivo e disse sentir-se preparado para continuar por muitos mais anos à frente do Marítimo.

“Provavelmente [ficava] mais 22 anos, porque sinto-me jovem, com força e vontade. Carlos Pereira não é problema, é solução. Tudo faremos para fazer mais e melhor e conto com todos para isso”, salientou.

As 34 temporadas consecutivas no principal escalão mereceram destaque, o que levou a endereçar parabéns à equipa diretiva, aos jogadores e ao ‘staff’ técnico que foi passando ao longo dos anos pelo clube.

O lema, no entanto, não é apenas “orgulho no passado”, pois é seguido de “empenho no presente e confiança no futuro”, por isso, os olhos estão postos na época 2019/20 e nas metas a cumprir.

“O primeiro patamar é a manutenção. O segundo é o maior número de pontos possível e o terceiro, difícil, mas não impossível, é atingir uma prova europeia”, definiu Carlos Pereira.

O futuro também aponta a outros objetivos e o presidente maritimista tem dois em mente, concluir o estádio e construir uma academia.