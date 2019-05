Carlos Pereira diz-se “muito zangado” com Petit e alguns jogadores

O presidente do Marítimo mostrou-se, esta tarde, “muito zangado” com Petit e alguns jogadores, pela equipa não ter sido capaz de atingir o objectivo de pontos para a época que agora terminou. Carlos Pereira falava à margem da Gala do Marítimo, que se está a realizar no Centro de Congressos da Madeira.

Mais novidades sobre o futuro da equipa deverão ser anunciadas em breve.