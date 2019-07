Campeonato de Portugal de Cruzeiros foi hoje apresentado

Foi apresentando esta tarde o Campeonato de Portugal de Cruzeiros ORC 20198, em vela, evento que regressa à Madeira 17 anos depois e conta com um total de 23 embarcações e 250 velejadores.

A Associação Regional de Vela da Madeira em parceira com a Federação Portuguesa de Vela irá organizar um evento nacional para o período de 11 a 14 de Julho, e a acontecer no Porto Santo e Madeira.

“Tão importante quanto assistirmos ao regresso deste grande evento à Madeira, 17 anos depois, é termos assegurado que esse regresso fosse também possível de integrar nas nossas Comemorações dos 600 Anos, numa feliz parceria com a Associação Regional de Vela”, adiantou a Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, que, neste final de tarde, marcou presença na cerimónia.

Um evento desportivo que traz à Região mais de 200 participantes e que conta com o envolvimento da Madeira, “assume-se, também, uma oportunidade do ponto de vista turístico”.

Paula Cabaço que aproveitou a oportunidade para destacar “a transversalidade e a diversidade das Comemorações dos 600 Anos e o esforço que tem vindo a ser feito para não só integrar mais áreas e chegar a vários públicos – neste caso aos aficionados pelos desportos náuticos – mas, também, para envolver mais entidades, públicas e privadas e associações empresariais, na sua dinamização”, sublinhando que o apoio do Governo Regional, através da Secretaria que tutela, a estas iniciativas, tem sido uma constante e é para continuar no futuro, “sobretudo e, neste caso, aproveitando a chancela dos 600 Anos, para vincar a importância do nosso mar e de todas as atividades que, do ponto de vista desportivo mas, também, turístico, nele se desenvolvem”.

Através deste evento, pretendemos «desenvolver, fomentar e consolidar a imagem da Região, no sector da náutica de recreio, promovendo-a local, nacional e internacionalmente», rematou a governante.

Já Sérgio Jesus, presidente da ARVM admitiu que “à semelhança de eventos anteriormente realizados, pretende-se desenvolver, fomentar e consolidar as competências da Região no sector da náutica de recreio, promovendo-a tanto a nível local, nacional e internacional, aliado às comemorações dos 600 anos da descoberta do Porto Santo e da Madeira, uma vez que tal feito foi possível numa conjuntura muito familiar à da náutica de recreio.”

Com a presença de embarcações oriundas de Portugal Continental, dos Açores, das Ilhas Canárias e, claro da Madeira “pretende-se proporcionar condições óptimas para que este evento desportivo seja um sucesso e um momento ímpar de celebração de tão emblemático marco nas Descobertas promovidas por Portugal no século XV, sendo que a participação de embarcações e respetivas tripulações dos vários quadrantes nacionais é por isso desejada, com vista a termos uma prova efetivamente nacional e englobante das diversas realidades vividas no território português”, concluiu.

O Campeonato arranca no dia 11 na baía do Porto Santo, seguindo-se depois a travessia entre esta ilha e a Madeira, para no dia 13 de Julho realizar-se as derradeiras regatas na zona leste e sul da ilha.

A consagração dos campeões irá acontecer no domingo, 14 de Julho, na Village que será criada no Centro Náutico de São Lázaro.