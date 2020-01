CAB defronta Benfica nos ‘oitavos’ da Taça de Portugal masculina

A formação madeirense do CAB Madeira desloca-se ao pavilhão Fidelidade para defrontar o Benfica nos oitavos-de-final da Taça de Portugal em basquetebol masculino.

Os jogos estão marcados para 9 de Fevereiro e contemplam ainda um FC Porto, detentor da Taça de Portugal de basquetebol, que visita o Illiabum, e com a Oliveirense, finalista vencida em 2018/19, a receber o Imortal. Sporting-Ovarense Galitos-Lusitânia, Esgueira-Terceira e Barreirense com o vencendor do embate entre o Guifões e a Académica, fecham esta ronda.

Para os quartos de final, foi já definido o emparelhamento de equipas, pelo que Galitos ou Lusitânia vão receber Illiabum ou FC Porto, enquanto a Oliveirense voltará a jogar em casa se vencer o Imortal, frente a Sporting ou Ovarense.

Maia Basket ou Vitória de Guimarães vão receber o vencedor do Esgueira-Terceira, e o Benfica ou o CAB Madeira ficam à espera de saber quem visitam, se o Barreirense, o Guifões ou a Académica.

Depois dos ‘quartos’, marcados para 01 de março, as equipas ainda em prova vão disputar uma final a quatro marcada para 21 e 22 de março, em Odivelas, distrito de Lisboa, altura em que ficará definido o novo campeão da Taça de Portugal.