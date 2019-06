Bruno Magalhães vai guiar carro ‘00’ no Zoom iGest Rali do Faial

Bruno Magalhães vai conduzir o carro ‘00’ no Zoom iGest Rali do Faial, como forma de preparar a sua participação do Rali Vinho da Madeira, um regresso já noticiado oportunamente pelo DIÁRIO.

Segundo apurámos, o piloto da Hyundai Portugal Motorsport vai conduzir a viatura que é patrocinada pelo Coral e que tem estado presente como carro de segurança em todas as provas do Campeonato de Ralis da Madeira de 2019.

Impossibilitado de estar à partida com o seu Hyundai i20 R5 na prova organizada pelo Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira, uma vez que o motor está em revisão, Bruno Magalhães encontrou assim uma alternativa para poder preparar o seu regresso ao Rali Vinho da Madeira.