Todos aqueles que queiram assistir ao jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal entre o União o Guimarães, que se realiza este domingo, no Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, a partir das 15 horas, terão de pagar seis euros pelo bilhete. Por se tratar de um jogo da prova rainha do futebol português os sócios do União não têm privilégios sobre os demais adeptos.