Bernardo Silva é o Melhor Jogador da Liga das Nações

Logo após o término do encontro entre Portugal e Holanda, no Estádio do Dragão, palco que coroou a selecção portuguesa como a primeira a conquistar o troféu da Liga das Nações, a UEFA divulgou a lista dos melhores do torneio.

Bernardo Silva, camisola 10 da selecção das quinas, leva para casa o troféu de Melhor Jogador desta 1.ª edição da Liga das Nações, enquanto o holandês Frenkie de Jong arrecadou o prémio de Melhor Jovem Jogador.

Por outro lado, Cristiano Ronaldo, com três golos apontados, é o Melhor Marcador da fase final da competição, enquanto Rúben Dias recebeu o prémio de melhor jogador da final.