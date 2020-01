Benfica vence Vitória de Guimarães por 1-0 e consolida liderança na I Liga

O Benfica venceu esta noite o Vitória de Guimarães, no Estádio Dom Afonso Henriques, por 1-0, em jogo alusivo à 15.ª jornada do campeonato português de futebol. O único tento da partida foi apontado pelo argentino Franco Cervi, à passagem dos 23 minutos, após assistência de Pizzi, isto num jogo em que a formação orientada pelo madeirense Ivo Vieira foi incapaz de suster o poderio benfiquista, conjunto que após chegar à vantagem no marcador limitou-se a gerir o resultado naquela que é uma deslocação sempre árdua à Cidade Berço.

Com este triunfo, as águias cimentam a liderança na I Liga, com 42 pontos averbados, mais sete que o FC Porto. O conjunto nortenho tem menos um encontro disputado e entra em campo só este domingo, frente ao Sporting, em Alvalade. Já o Vitória de Guimarães mantém-se à condição no 5.º posto da classificação geral, com 21 pontos somados, podendo ser ultrapassado ainda esta jornada por Rio Ave e Vitória de Setúbal.