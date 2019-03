Benfica vence por 3-0 e está nos quartos-de-final da Liga Europa

O Sport Lisboa e Benfica está nos quartos de final da Liga Europa, após vencer esta noite, no Estádio da Luz, o Dínamo de Zagreb por 3-0.

Jonas (71), Ferro (94) e Grimaldo (105) foram os responsáveis por mexer no marcador encarnado, numa partida que teve de ser levada a prolongamento. Os croatas tinham vencido por uma bola em casa, no jogo da primeira mão, o que obrigava as águias a marcarem dois golos (caso não sofresse golos na Luz).

O sorteio para os jogos dos quartos-de-final decorre esta sexta-feira, às 12 horas (hora de Portugal continental). Arsenal (ENG), Chelsea (ENG), Frankfurt (GER), Nápoles (ITA), Valência (ESP), Villarreal (ESP) e Slávia Praga (CZE) também vão a sorteio.