Benfica esmaga Famalicão com 4-0

O Benfica consolidou esta tarde a liderança na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Famalicão por 4-0.

No primeiro encontro após a renovação do treinador Bruno Lage, os encarnados abriram o marcador aos 39 minutos com um golo de Vinicius. Na segunda parte, dois golos de Pizzi (aos 48 e aos 63 minutos) e um de Caio Lucas (89 minutos) viriam a confirmar a 11.ª vitória consecutiva no campeonato para os campeões nacionais.

Com esta derrota, o Famalicão pode perder o terceiro lugar para o Sporting, que joga na segunda-feira nos Açores frente ao Santa Clara.