O Benfica e o FC Porto jogam na terça-feira a continuidade na Taça de Portugal de futebol, surgindo como favoritos para chegarem às meias-finais, frente a Rio Ave e Varzim, respectivamente.

Líderes isoladas do campeonato e com apenas uma derrota nas competições internas, as ‘águias’ recebem os vila-condenses às na terça-feira, às 21h15, procurando repetir a presenças nas meias-finais pelo segundo ano consecutivo.

Recordista de troféus na Taça de Portugal, com 26 títulos, o Benfica tem clara vantagem no confronto directo com o Rio Ave nos jogos em casa, com 24 vitórias e quatro empates.

Em seis jogos para a Taça de Portugal, os vila-condenses, finalistas em 2013/14, apenas conseguiram um empate no tempo regulamentar, seguindo em frente no prolongamento nos oitavos de final de 2017/18, num encontro disputado nos Arcos.

Na luta com o Benfica pelo título, o FC Porto, segundo do campeonato, recebe o Varzim, da II Liga, também na terça-feira, mas às 18 horas, numa partida em que o treinador Sérgio Conceição não poderá contar com Corona, castigado.

As duas equipas encontraram-se pela última vez na última temporada, quando os ‘dragões’ venceram em casa por 4-2, em jogo da Taça da Liga apenas decidido nos instantes finais.

Este será o oitavo encontro entre as duas equipas na Taça de Portugal, com o FC Porto a sair vencedor nos sete anteriores, com destaque para o 7-0 conseguido em 2002/03, quando os ‘azuis e brancos’ eram treinados por José Mourinho.

O FC Porto, finalista vencido em 2019, já não vence a Taça desde 2010/11, mas tenta chegar pela terceira época consecutiva às meias-finais.

Na quarta-feira, o Paços de Ferreira e o Famalicão, duas equipas da I Liga, defrontam-se na Mata Real, num encontro que decide o adversário nas meias-finais de Benfica ou Rio Ave.

As duas equipas já se encontraram esta temporada, tendo o Famalicão vencido em casa o Paços de Ferreira, por 4-2.

O Paços de Ferreira, finalista em 2008/09, procura chegar pela quarta vez às meias-finais, enquanto o Famalicão apenas por uma vez chegou a essa fase, em 1945/46.

Certo é que haverá uma equipa secundária nas meias-finais, uma vez que na quinta-feira o Académico de Viseu, da II Liga, recebe o Canelas 2010, último representante do Campeonato de Portugal.

O vencedor do encontro entre as duas equipas que nunca chegaram às meias-finais vai defrontar na próxima fase o FC Porto ou o Varzim.