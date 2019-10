Um golo do médio Bambock, aos 11 minutos do primeiro tempo, abriu o marcador no encontro que opõe Marítimo e FC Porto, jogo alusivo à 9.ª jornada da I Liga, dando vantagem aos insulares.

Na sequência de um canto, o jogador verde-rubro aproveitou um mau alívio da defesa portista e rematou de primeira para o fundo das redes à guarda do argentino Marchesín, que é traído por um ligeiro desvio de Danilo Pereira.

É o segundo golo de Bambock na presente edição do campeonato português.