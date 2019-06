Atletas representam a Madeira na final do Campeonato Nacional de Santo Huberto 2019

Nos dias 29 e 30 de Junho, irá realizar-se, na Murtosa (distrito de Aveiro), a final do Campeonato Nacional de Santo Huberto 2019, da FENCAÇA - Federação Nacional das Zonas de Caça Associativas.

Nesta prova, com apuramento para o Campeonato do Mundo (este ano a realizar-se na Sérvia), irá participar uma equipa madeirense composta por sete conjuntos de atletas (Felipe Sousa, Agostinho Gouveia, Carlos, Domingo Sousa, Daniel Pereira, Carlos Baptista e Fernando Cabeceiro).

Na categoria Juízes, a Região será representada por Guido Chícharo (Delegado da Fencaça na RAM) e Liliana Sousa.

Ao todo, estarão presentes 32 atletas que foram apurados durante a fase regional em Portugal continental e nas ilhas. Esta final será disputada em três provas, duas no sábado e uma no domingo.

Trata-se de uma competição de extrema dificuldade devido ao nível dos conjuntos de atletas inscritos. Os conjuntos de atletas serão pontuados tendo em conta a apreciação e habilidade do atleta e a apreciação do cão num percurso com a duração de 15 minutos.