Atleta madeirense Marcos Freitas será porta-estandarte de Portugal nos II Jogos Europeus

A cidade de Minsk, na Bielorrússia, acolhe, entre hoje, 22 de junho e o dia 29, a competição de Ténis de Mesa dos II Jogos Europeus, que inclui provas de Equipas e Singulares.

Nesta segunda edição, a comitiva de Portugal irá participar com 98 atletas, representantes de 13 modalidades, num evento com representação de 15 modalidades olímpicas.

O atleta madeirense Marcos Freitas foi o escolhido para porta-estandarte da Missão de Portugal na Cerimónia de Abertura, que acontece hoje à noite, às 20 horas, em Minsk.

Relembre-se que Marcos ajudou Portugal a ganhar a medalha de ouro na competição por equipas, há quatro anos, nos primeiros Jogos Europeus, em Baku (Azerbaijão), juntamente com Tiago Apolónia e João Geraldo. O atleta madeirense do TTC Fakel Gazprom, foi um dos qualificados para o evento, ocupando o 11.º lugar na lista de cabeças-de-série, juntamente com João Monteiro (Sporting C. Portugal) e Tiago Apolónia (FC Saarbrücken). A formação portuguesa, actual detentora do troféu da competição de equipas, irá tentar revalidar o título conquistado e assegurar um lugar na próxima edição dos jogos olímpicos.

Na delegação de Portugal encontra-se também Fu Yu (Dr. Časl) e Shao Jieni (Ala de Gondomar), que irão participar na competição de Singulares Femininos. A atleta Fu Yu, na qualidade de oitava cabeça de série, tentará fazer melhor que o 17.º lugar de Baku, lutando pelo apuramento direto para a competição de singulares em Tóquio 2020.

Os três primeiros classificados da competição de singulares, em ambos os sexos, serão automaticamente qualificados para a edição dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, enquanto, nas equipas, apenas as formações vencedoras garantirão o apuramento para Tóquio.

A competição de singulares terá lugar entre 22 e 26 de Junho, enquanto a competição por equipas será disputada entre os dias 27 e 29 de Junho.