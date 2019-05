Atalanta e Inter na ‘champions’, Milan e Roma na Liga Europa

A Atalanta e o Inter Milão confirmaram hoje um lugar na Liga dos Campeões de futebol, enquanto AC Milan e Roma ficaram com vagas da Liga Europa e o Empoli viu confirmada a despromoção à segunda divisão em Itália.

Na 38.ª e última jornada da liga italiana, a Atalanta sentiu algumas dificuldades perante o Sassuolo, vencendo por 3-1, depois de a sua tarefa ficar facilitada com a expulsão de Berardi em cima do intervalo.

O avançado forasteiro tinha mesmo inaugurado o marcador, aos 19 minutos, mas Zapata empatou aos 35. Na segunda parte, Gómez (53) e o croata Mário Pasalic (65) sentenciaram o encontro, com o rival a terminar reduzido a nove por expulsão de Magnanelli, aos 84.

Quando o avançado senegalês Keita Balde ‘dançou’ em frente à grande área do Empoli antes de rematar para golo, poucos imaginariam as dificuldades do Inter em vencer um adversário aflito, que empataria aos 76, com golo fácil do marfinense Traoré.

A igualdade mantinha o Empoli na primeira divisão e retirava o Inter da ‘champions’, contudo, aos 81, o uruguaio Vecino atirou à base do poste direito e a bola sobrou para o médio belga Radja Nainggolan recuperar a vantagem.

Os portugueses João Mário e Cédric Soares muito sofreram no banco ‘nerazzurro’, pois aos 89 a bola embateu na trave do Inter e já nos descontos o veterano guarda-redes Handanovic deu o corpo à bola e negou um golo ‘feito’ que voltaria a mudar tudo.

O desaire do Empoli salvou o Génova, de Miguel Veloso e Pedro Pereira, que empatou 0-0 em casa da Fiorentina e com isso salvou-se, face à vantagem no confronto direito.

Com os triunfos da Atalanta e do Inter, de pouco valeu ao AC Milan ganhar por 3-2 em casa da SPAL, acabando a um ponto dos rivais e assim na Liga Europa.

A Roma impôs-se ao Parma, de Bruno Alves, por 2-1 e assegurou a segunda vaga na segunda competição de clubes do Velho Continente.

Horas antes, a Juventus, sem Cristiano Ronaldo e João Cancelo, perdeu por 2-0 em casa da Sampdoria, na despedida do treinador Massimilliano Allegri do comando da equipa vencedora dos últimos oito campeonatos.