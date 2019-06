O defesa argentino Renzo Saravia é reforço do FC Porto para as próximas quatro temporadas, anunciou hoje a equipa da I Liga portuguesa de futebol, através do Porto Canal.

Sem revelar os valores do negócio, os ‘dragões’ anunciaram que Saravia, que está perto de cumprir 26 anos, assinou contrato até 2023.

Atualmente ao serviço da seleção argentina na Copa América, o lateral direito chega ao FC Porto proveniente do Racing Club, campeão argentino, depois de ter feito a sua formação no Belgrano.

“Sinto uma grande felicidade por fazer parte deste clube incrível. Falei com o Licha [Lisandro Lopez, ex-jogador do FC Porto], que me falou maravilhas. Vou com muita vontade de triunfar, de crescer, de desfrutar deste clube”, afirmou, num curto vídeo revelado pelos ‘dragões’.