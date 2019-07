Árbitro protagoniza episódio de discriminação num jogo de sub-12 do Nacional

Um árbitro que dirigiu o jogo de futebol de sub-12 entre o CD Nacional e uma equipa continental, num torneio que decorre em A dos Cunhados, concelho de Torres Vedras, protagonizou na tarde desta quinta-feira um episódio infeliz que gerou a indignação na comitiva madeirense e em alguns elementos da assistência.

O caso foi testemunhado por Carlos Bernardo. Natural de Lisboa, este adepto de futebol que tem laços afectivos à Madeira, fez questão de contactar a redacção do DIÁRIO para narrar aquilo que considera ser um “episódio vergonhoso protagonizado por um árbitro de futebol”.

Além do critério tendencioso na decisão dos lances de jogo que prejudicou a equipa insular, o árbitro dirigiu-se a um jogador alvi-negro da seguinte forma: “Oh Marega!” para lhe aplicar sanção disciplinar. “O rapaz foi sentar-se e fartou-se de chorar”, relata Carlos Bernardo, que foi de propósito de Lisboa com a família para assistir ao torneio em que participam os campeões regionais de sub-12.

Acrescenta que o árbitro falou com os jovem atletas madeirenses num tom impróprio e imitando o açoriano, aparentando estar a fazer troça do sotaque madeirense. “Atenção que eu não sei se o árbitro era açoriano!”, ironiza o adepto, profundamente indignado com o que presenciou.

Carlos Bernardo entende que ficou a faltar um pedido de desculpa e lamenta que árbitros sem perfil continuem a dirigir jogos de futebol jovem onde se cultivam valores como a camaradagem e o fair-play. Lamenta ainda que episódios como este não constem dos relatórios dos jogos para que sejam devidamente analisados pela Liga Portuguesa de Futebol e sancionados.