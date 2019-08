Andebol madeirense em força nos nomeados para os melhores da época de 2018/2019

O andebol madeirense está fortemente representado na lista de nomeados para os melhores da época 2018/2019.

Para além das Supertaças masculinas e femininas, Lamego foi o palco escolhido para a maior celebração da época 2018/2019, a IX Gala do Andebol, que dará a conhecer os vencedores de cada categoria do andebol nacional, assim como, dois prémios reconhecimento e um prémio de homenagem, que serão atribuídos a pessoas e/ou instituições que se destacaram no seu percurso no andebol nacional.

No Teatro Ribeiro da Conceição, dia 24 de Agosto, às 21h15, serão revelados os vencedores dos seguintes prémios: Revelação Feminina e Masculina, Melhor Jogadora e Melhor Jogador, Melhor Guarda-Redes Feminino e Masculino, Melhor Treinador de Provas Nacionais Femininas e Masculinas e, ainda, Melhor Dupla de Árbitros.

Nesta lista a Madeira marca presença em várias categorias, como o caso de Marco Freitas (CS Madeira) e Paulo Fidalgo (Madeira Andebol SAD) como nomeados para melhores treinadores femininos e masculinos respectivamente.

Na arbitragem, os juízes madeirenses internacionais Ricardo Fonseca/Duarte Freitas voltam a figurar no top-3, enquanto para prémio de melhor guarda-redes, em ambos os sexos, estão Mónica Correia e Gustavo Capdeville, atletas do Madeira Andebol SAD