Alexandre Camacho sai na frente do Zoom iGest Rali do Faial

A dupla Alexandre Camacho/Pedro Calado, tripulando um Skoda Fabia R5, venceu a super especial de abertura do Zoom iGest Rali do Faial, disputada esta noite no Kartódromo do Faial.

O campeão em título fez o tempo de 2.29,2, impondo-se a Pedro Paixão/Luís Rodrigues, aos comandos de outro Skoda Fabia R5, pela diferença mínima de sete décimos de segundo.

No terceiro posto ficaram Ricardo Teodósio/José Teixeira, noutro Skoda, com mais três segundos que Alexandre Camacho, enquanto Miguel Nunes/João Paulo, em Hyundai i20 R5, completaram os 3,9 km do percurso com mais 3,2 segundos do que o primeiro.

José Pedro Fontes/Paulo Babo (Citroën C3 R5) fechou o top cinco desta primeira classificativa, a 3,3 de Camacho, enquanto Pedro Mendes Gomes/João Sousa (Peugeot 208 T16 R5), com um excelente desempenho, foram os sextos classificados.

Referência ainda para a presença de muito público na kartódromo: cerca de 12 mil pessoas, segundo as estimativas da organização do 100 à Hora.

O rali prossegue amanhã com mais sete troços.