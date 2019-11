Alexandre Camacho no pódio no Rali do Algarve

O campeão da Madeira de ralis Alexandre Camacho,navegado por Jorge Henriques, em Skoda Fabia R5, terminou no 3.º lugar do Rallye Casinos do Algarve, última prova do Campeonato de Portugal da especialidade, que hoje terminou.

Uma prova ganha por Bruno Magalhães (Hyundai i20 R5), mas que consagrou Ricardo Teodósio, igualmente em Skoda Fabia R5, como novo campeão nacional.

O outro madeirense em competição, Pedro Paixão, navegado por Luís Rodrigues, noutro Skoda Fabia R5, concluiu no 7.º posto.

Alexandre Camacho, que venceu a última classificativa do rali (a super-especial de Portimão, com 2,5 km), conclui a prova a 1 minutos e 6 décimos de Bruno Magalhães, depois de ter perdido 55 minutos na primeira ‘especial’ da manhã, onde fez um pião.

Pedro Paixão, por seu lado, conclui a prova na 7.ª posição, com mais 4 minutos, 11 segundos e 4 décimos que Bruno Magalhães. O jovem madeirense viu a sua prova fortemente penalizada por um furo logo na segunda classificativa de sexta-feira, que o fez perder cerca de 3 minutos e meio. Ainda assim, Paixão venceu a super-especial de Lagos, que encerrou o primeiro dia.