Água de Pena é destaque na subida à I Divisão em atletismo

O Água de Pena, da Madeira, será a novidade na disputa da 1.ª divisão masculina do Nacional de clubes de atletismo, apurou-se após o cruzamento dos resultados das cinco pistas em que decorreu a fase de apuramento.

Em contrapartida, desaparece do grupo dos oito melhores o Senhora do Desterro, que cai para a 3.ª divisão.

Sporting, Estreito, Sporting de Braga, Juventude Vidigalense, Jardim da Serra, Água de Pena e CA Seia juntam-se assim ao campeão Benfica.

Em femininos, também há troca, mas entre o Eirense, segundo na divisão secundária em 2018, agora no escalão principal, e o Marítimo, que estará na divisão secundária.

Apuraram-se Benfica, Sporting de Braga, Juventude Vidigalense, Jardim da Serra, Estreito, Grecas e Eirense.

A fase de apuramento disputou-se este fim de semana em Torres Vedras (Paúl), Pombal, Guimarães, Faro e Madeira (Ribeira Brava).

A final, com a disputa de três divisões em simultâneo, está agendada para 27 e 28 de Julho, em Leiria.

Louvor pelo feito

Ainda a semana passada, numa nota da Direcção Regional da Juventude e Desporto, em nome do Governo Regional, a Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena mereceu louvor pelo feito alcançado na montanha.

“Considerando o excelente resultado desportivo alcançado pela Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena, ao sagrar-se Campeão Nacional de Clubes, na modalidade de Atletismo, na variante de corrida de montanha, no escalão de seniores femininos, dignificando a Região Autónoma da Madeira e o desporto regional, a Direção Regional de Juventude e Desporto congratula e felicita o Clube, os atletas, técnicos, dirigentes e todos os responsáveis por este êxito, desejando que continuem o bom trabalho no trilho do sucesso, em prol do desporto regional e nacional”, podia ler-se.