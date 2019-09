Adeptos colocam tarja no Estádio dos Barreiros a pedir demissão de Carlos Pereira

Uma das claques afectas ao Marítimo, neste caso os Templários, colocou durante a tarde desta terça-feira uma tarja no Estádio dos Barreiros, com uma mensagem bem clara a pedir a demissão do líder maritimista. ‘CP [Carlos Pereira] Rua’ é a mensagem que se pode ler no pano patente logo à entrada da porta que dá acesso à tribuna presidencial.

A onda de contestação ao presidente agudizou-se depois das declarações do líder maritimista ao Canal 11 tendo ganho outras proporções com a derrota frente ao Belenenses SAD no passado domingo.