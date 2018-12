Adepto do Tottenham banido dos estádios por quatro anos por atirar casca de banana

Um adepto do Tottenham foi impedido pelo tribunal de frequentar estádios de futebol durante quatro anos, por ter atirado uma casca de banana ao jogador gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, que atua no Arsenal.

Averof Panteli foi considerado culpado de um “gesto intencional” com “elemento racista”, ao atirar uma casca de banana na direção do futebolista africano, quando este comemorava um golo marcado em frente ao setor reservado aos visitantes do Emirates Stadium, estádio do Arsenal, em 02 de dezembro.

Além de ser banido dos estádios durante quatro anos, Panteli, que se declarou culpado perante a Justiça por ter atirado a casca de banana, mas negou a inteção racista do ato, foi condenado ao pagamento de 700 euros em multas e despesas judiciais.

Já o Tottenham impôs ao seu adepto uma interdição de frequentar o seu estádio para toda a vida, num episódio que voltou a relançar o debate sobre o racismo no futebol inglês.