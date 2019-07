Abel Ferreira assina por três anos com o PAOK

O treinador português Abel Ferreira, que orientava o Sporting de Braga, assinou um contrato de três temporadas com o PAOK, anunciou hoje o clube campeão grego de futebol.

De acordo com o site do clube de Salónica, Abel Ferreira deve juntar-se ao plantel na Holanda, onde a equipa está a estagiar para preparar a nova temporada.

Também o Sporting de Braga informou hoje ter chegado a entendimento com o PAOK, tendo em vista saída do treinador Abel Ferreira.

Num comunicado colocado no seu sítio oficial, a SAD bracarense precisou ter comunicado as condições do acordo “à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) às 19:38”.

“Perante a persistente solicitação do técnico e a perceção de que não estavam garantidas as condições para a sua continuidade ao serviço deste emblema e ao seu envolvimento nos objetivos para esta temporada, não restou alternativa ao Sporting de Braga que não passasse pela salvaguarda dos seus superiores interesses e da sua posição negocial”, pode ler-se.

Assim, foi acertada a desvinculação do treinador, bem como dos adjuntos João Martins, Carlos Martinho e Vítor Castanheira.

“O Sporting de Braga regista o trabalho desenvolvido ao longo das últimas temporadas, desejando a Abel Ferreira e à sua equipa o maior sucesso para esta nova etapa das suas carreiras”, conclui.

O primeiro grande desafio de Abel Ferreira será a tentativa de qualificação para a Liga dos Campeões, tarefa que implica ultrapassar a terceira pré-eliminatória e o ‘play-off’ que antecede a fase de grupos.

Abel Ferreira tinha contrato com o Sporting de Braga até 2021, mas deixa agora os minhotos após pouco mais de duas temporadas à frente da equipa principal dos ‘arsenalistas’.

O treinador, de 40 anos, começou a sua carreira de técnico na equipa de juniores do Sporting, passando depois pela equipa B dos ‘leões’.

Em 2014/15, Abel Ferreira mudou-se para Braga, para assumir o comando do conjunto secundário, subindo à equipa principal no final da temporada 2016/17, antes de abraçar agora a sua primeira experiência fora do país

Como jogador, Abel Ferreira passou por Penafiel, Vitória de Guimarães, Sporting de Braga e Sporting.