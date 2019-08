A quarta melhor nadadora do Mundo é madeirense

Pela segunda vez, em apenas dois dias, a quarta melhor atleta masters do Mundo de natação é madeirense. Depois do quarto lugar alcançado na categoria de 40-44 anos na prova dos 100 metros livres na passada terça-feira, esta manhã Susana Sousa Gomes repetiu o feito, nos Campeonatos do Mundo que se estão a realizar em Gwangju, na Coreia do Sul na distância dos 50 metros mariposa. A atleta do Clube Naval do Funchal (CNF) cumpriu a distância em 30,28 segundos tendo ficado a apenas 82 décimas da campeã, a russa EkaterinaYudina (29,46). Uma vez mais a navalista recbeu o diploma ee mérito, que é entregue às cinco melhores atletas de cada categoria.

Na jornada de ontem referência ainda para outros dois nadadores madeirenses, também do CNF mas na prova dos 200 metros livres. João Pedro Sousa foi 12.º classificado no escalão 45-49 anos, com a marca final de 2.12.40 minutos, enquanto o seu colega de clube, Pedro Ideia, ficou no 31.º posto (2.29,77) na categoria 30-34 anos.