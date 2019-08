Há suspeita de fogo posto no incêndio florestal no sítio do Laranjal, que deflagrou esta tarde em São Vicente. As suspeitas recaem sobre dois jovens. A Polícia Judiciária esteve no local e terá levado dois jovens suspeitos para interrogações

De acordo com testemunhos de residentes locais, os dois suspeitos terão sido vistos num terreno baldio onde deflagrou o incêndio.

Entretanto houve reforço no combate às chamas, com a presença dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.