Uma senhora que se encontrava no edifício do Governo Regional, na Avenida Zarco, no Funchal, sofreu uma queda e necessitou de assistência por parte dos bombeiros.

Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses socorreu a vítima, que terá caído num degrau no interior do edifício. A senhora foi transportada ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.