Piso molhado atraiçoa jovem motociclista

Provavelmente atraiçoada pelo piso escorregadio devido aos chuviscos que se têm feito sentir em Santa Cruz nas últimas horas, uma jovem motociclista despistou-se esta manhã, pouco das 8 horas, na Estrada de Santa Catarina – lado Norte do Aeroporto. A jovem de 16 anos sofreu algumas escoriações, consequência da queda no asfalto, nomeadamente nos joelhos e na anca. Foi socorrida pelos Bombeiros Municipais de Santa Cruz, que depois de prestados os primeiros socorros, transportaram-na às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.