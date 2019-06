Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram esta tarde chamados a socorrer uma mulher vítima de um acidente de trabalho, em Santo António. A mulher, de 54 anos, estava a subir um escadote, mas desequilibrou-se e caiu, batendo com a cabeça numa esquina. Com um corte na cabeça a vítima acabou por ser transportada para o Hospital Central do Funchal para receber tratamento.