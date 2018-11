Morte ensombra semana com 66 acidentes

A morte de uma idosa de 72 anos ensombrou a última semana, onde se registaram 66 acidentes de viação. A mulher foi colhida por uma viatura ligeira na Avenida do Amparo e não resistiu aos ferimentos graves, acabando por falecer no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Destes acidentes, que provocaram 17 feridos ligeiros, destacam-se dois atropelamentos, 52 colisões, 10 despistes e dois outros acidentes não especificados.

Entre os dias 23 e 29 de Novembro a Polícia de Segurança Pública deteve também sete condutores por condução sob o efeito do álcool (4 no Funchal, 1 em Câmara de Lobos, 1 na Ribeira Brava, 1 em Santa Cruz).

A PSP refere que no corrente ano quatro pessoas perderam a vida em atropelamentos. “Relembramos os especiais cuidados que os peões devem ter no atravessamento das vias, bem como apelamos aos condutores para a adequação da velocidade às circunstâncias do meio rodoviário, em especial quando circulam no interior das localidades. O objectivo nacional de redução dos números da sinistralidade rodoviária é um desafio que diz respeito a todos nós, utilizadores da via, e cabe-nos ter a responsabilidade de contribuir com os nossos comportamentos para esse desígnio”, alertou a PSP, informando que irá prosseguir e reforçar a sua actividade de fiscalização nas principais vias, antevendo a quadra festiva.