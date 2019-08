Incêndio em São Vicente já está extinto

Sobretudo para sossego de quem reside nas proximidades, já se encontra extinto o incêndio que ao início da tarde desta quinta-feira deflagrou no sítio do Laranjal, em São Vicente. O combate às chamas, que durante toda a tarde contou com a importante colaboração do helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil, durou até final da noite, nas últimas horas apenas com meios terrestres dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz (4 veículos e cerca de dezena e meia de operacionais) e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (2 veículos e 6 elementos) tendo sido dado por extinto já perto da meia-noite. Os bombeiros permanecem no local, agora em fase de rescaldo e vigilância, confirmou na última hora o comandante da corporação nortenha.