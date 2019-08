Um homem de 76 anos sofreu uma queda esta manhã, na Ponta do Sol, e teve de ser transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O idoso encontrava-se numa fazenda, na zona do Topo Salão, quando se desequilibrou e caiu. Como apresentava escoriações no corpo e suspeita de fractura num tornozelo, a vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e transportada de ambulância para o Serviço de Urgência.