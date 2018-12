Homem de 49 anos identificado por prática de jogo ilegal em Santa Cruz

O Comando Territorial da Madeira, através da sua Secção de Investigação Criminal, informa que no dia 10 de Dezembro (segunda-feira), identificou um homem, de 49 anos, pela exploração e prática de modalidade afim do jogo de fortuna ou azar, no concelho de Santa Cruz.

“Na sequência de uma fiscalização no âmbito fiscal e aduaneiro a estabelecimentos comerciais, os militares detectaram a prática de jogo ilegal, onde os apostadores escolhiam um número de 00 a 99 e, através da utilização das terminações dos jogos da lotaria da Santa Casa da Misericórdia, era efectuado um sorteio paralelo, cujo vencedor receberia o prémio final dessa aposta. Nesta acção foi identificado o proprietário do estabelecimento onde ocorria esta actividade e, consequentemente, apreendidas as listagens dos apostadores, e 94 euros em numerário, resultante das apostas”, expõem as autoridades.

A GNR esclarece ainda que “as modalidades afins dos jogos de fortuna ou azar são as operações oferecidas ao público em que a esperança de ganho reside conjuntamente na sorte e perícia do jogador, ou somente na sorte, e que atribuem como prémios coisas com valor económico predeterminado à partida. São abrangidos pelo disposto no número anterior, nomeadamente, rifas, tômbolas, sorteios, concursos publicitários, concursos de conhecimentos e passatempos”.

“Esta actividade ilegal está sujeira a coimas que podem atingir o valor de 3740,98 euros, para pessoas singulares, sendo que para pessoas colectivas o valor da coima pode chegar aos 37 500 euros”, acrescenta a mesma nota.