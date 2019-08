Um incêndio florestal no sítio do Laranjal, em São Vicente, mobiliza diversos meios, nomeadamente três veículos dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, com uma dezena de operacionais, mobilizando ainda o helicóptero de combate a incêndios do Serviço Regional de Protecção Civil.

O alerta de fogo foi dado cerca das 14h30.