Apenas chapa batida foi o resultado de uma colisão entre dois automóveis ligeiros ocorrida esta tarde, por volta das 15 horas, no cruzamento entre a Ponte Nova e a Rua 5 de Outubro, no Funchal.

Desconhece-se as razões que levaram ao embate, sendo que o cruzamento em causa é regulado por semáforos. Pouco depois do choque os condutores entenderam-se, tendo retirado as viaturas da posição do acidente, aliviando assim o escoamento do trânsito nesta zona central da cidade.