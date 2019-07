Cães abandonados matam ovelhas na Ribeira Brava

Vários cães abandonados atacaram, esta madrugada, duas ovelhas no sítio do Vale, na Ribeira Brava. Os animais foram encontrados mortos pelo dono que lamentou o facto de “as entidades competentes nada fazerem para resolver este problema, que já vem de há meses”.

Segundo Sidónio Fernandes, “ninguém pode ter animais nesta zona”. “Eles matam por rebeldia. Uma destas ovelhas custou-me 150 euros. Tinha comprado o bicho recentemente e gostei tanto dela que não descansei até convencer o dono a vendê-la. Tanta coisa para agora acontecer isto”, disse, referindo que, ao todo, já perdeu mais de 600 euros em animais.

Isto porque há dias a mesma matilha atacou uma das suas ovelhas prenhes, “que estava mesmo quase a parir”.

“Eu estou mesmo triste com isto. É que além do dinheiro que se perde criamos amor aos bichos. Às vezes as ovelhas vão atrás de mim parecem cães. E muitas das vezes eu próprio vou deixando passar o tempo porque não tenho coragem de as matar para consumo”, confessou, pedindo à Câmara Municipal da Ribeira Brava e à GNR para solucionarem este problema.