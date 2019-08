Buscas por homem que caiu ao mar na Madeira serão retomadas logo de manhã

A Capitania do Porto do Funchal confirmou oficialmente esta noite a suspensão das pbuscas por um homem que caiu ao mar na zona do Seixal, concelho do Porto Moniz.

Segundo um comunicado de imprensa, a operação de buscas foi feito em coordenação com o Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal e em articulação com o Serviço Regional de Protecção Civil, que estiveram esta tarde em buscas pelo indivíduo do sexo masculino, de nacionalidade portuguesa de 35 anos, desaparecido junto à praia das lesmas.

“O alerta foi dado pela protecção civil que encaminhou para o MRSC Funchal às 17h19”, sendo que “nesta acção foi empenhada, de acordo com o protocolo de cooperação da Marinha, a Autoridade Marítima nacional e a Associação Madeirense de Socorro no Mar, a embarcação salva-vidas da SANAS Madeira, em cumprimento do Plano Integrado de Salvamento Marítimo da região Autónoma da Madeira, uma mota de salvamento da estação salva-vidas do Funchal e o Destacamento da madeira de Mergulho Forense do Grupo de Mergulho Forense e Operações Subaquáticas da Polícia Marítima”.

As buscas foram suspensas pelas 21h05, devendo ser retomadas aos primeiros alvores de amanhã, garante, tendo já o Comando Local da Polícia Marítima do Funchal tomado conta da ocorrência.