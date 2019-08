Buscas por homem desaparecido no Seixal retomadas esta terça-feira

O terceiro dia de buscas pelo homem de 35 anos que desapareceu, junto à Poça das Lesmas, no Seixal, terminou às 20h54, segundo comunicado da Capitania do Porto do Funchal. As buscas tinham sido retomadas às 8h00, com a activação do navio NRP Tejo e da embarcação do SANAS Madeira do Porto Moniz, uma mota de salvamento da Capitania do Funchal, a embarcação ‘Praia Dourada’ da Polícia Marítima e do destacamento de mergulho forense da Polícia Marítima.

As buscas será retomadas aos primeiros alvores da manhã.