Bombeiros chamados a ‘trancar’ tapassol deixado ao ‘sabor do vento’ em apartamento desabitado

Farto do barulho provocado por um tapassol que tem estado ‘sabor da acção do vento’ num apartamento desocupado da Urbanização São Gonçalo, os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram, já esta tarde, solicitados por moradores a intervir no sentido de pôr cobro à situação que tem perturbado, dia e noite, os residentes mais próximos do prédio em causa.

A corporação enviou para o local, na zona do Palheiro Golfe, uma viatura ligeira de combate a incêndios – equipada com escada e material para o efeito -, mas uma vez que o não se encontra ninguém na referida fracção - e porque não se tratar de uma emergência - aguarda a presença da PSP - que entretanto foi solicitada a comparecer junto do bloco 3 da referida urbanização – para poder intervir no sentido de regularizar a situação incomodativa.