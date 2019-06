Avião militar realizou evacuação entre Porto Santo e a Madeira

Um doente na casa dos 60 a 70 anos foi esta tarde evacuado, por via aérea, do Centro de Saúde do Porto Santo para a o Hospital Central do Funchal. Os Bombeiros Voluntários do Porto Santo, como habitualmente, asseguraram o transporte do paciente entre o Centro de Saúde e o Aeroporto, tendo a vítima posteriormente embarcado no avião militar C295, que pouco depois aterrava no Aeroporto da Madeira. Daqui, foi novamente transferido de ambulância até ao serviço de urgências hospitalares, onde deu entrada a meio da tarde para ser reavaliado e fazer exames complementares. Suspeitas apontavam para apendicite.