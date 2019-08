Autocarro da candidatura de Cafôfo vandalizado no Porto Santo

O autocarro da candidatura de Paulo Cafôfo foi alvo de vandalismo, no Porto Santo. O veículo foi encontrado com vários vidros partidos, tal como ilustram as fotografias.

O vice-presidente do PS e director de campanha de Paulo Cafofo, Miguel Iglesias lamentou esta situação e disse ter reportado o caso às entidades competentes que tomaram conta da ocorrência.

No entanto, deixou claro que da parte da candidatura do PS e do Paulo Cafôfo “esta situação só dá mais ânimo e motivação para mudar a Região”. “Estes actos de vandalismo gratuito só nos dão mais força para o nosso projecto de mudança. Queremos uma Região Autónoma livre, democrática, e onde as políticas públicas façam realmente a diferença na vida de todas as pessoas. Continuamos com o nosso rumo, com elevação, e mostrando as ideias do nosso projecto juntamente com os nossos candidatos, para ganharmos as eleições no dia 22 de Setembro”, acrescentou Miguel Iglesias.