Acidente na via rápida deixou jovem encarcerado

Um jovem de 22 anos do Funchal despistou-se esta noite na via rápida tendo ficado encarcerado na viatura em que circulava. A vítima queixava-se de dores no tórax e nos membros superiores, tendo sido transportada para o hospital pela equipa dos Bombeiros Sapadores do Funchal. Além dele seguia no carro mais um ocupante que sofreu ferimentos ligeiros.

O alerta foi dado por volta da meia-noite. O carro circulava na zona de Santa Rita, no sentido Funchal/Câmara de Lobos, quando o condutor terá perdido o controle sobre a viatura. Após ter sido desencarcerado, o jovem foi estabilizado e levado para os cuidados médicos.

Além dos Bombeiros Sapadores colaboraram nesta operação os Bombeiros Voluntários Madeirenses.