Acidente envolve três viaturas na Rua 5 de Outubro no Funchal

Um acidente de trânsito ocorreu esta manhã na Rua 5 de Outubro no Funchal, envolvendo três viaturas, mais precisamente dois ligeiros e um autocarro para pessoas com mobilidade reduzida.

Conforme a foto atesta, o choque entre uma viatura que atravessava a ribeira na Rua da Ponte Nova na junção com a Rua dos Netos, junto à sede regional do PSD, e outra que descia precisamente a 5 de Outubro, resultou no abalroar da carrinha da Horários do Funchal no transporte de pessoas com mobilidade reduzida, obrigando esta a desviar ligeiramente para o passeio.

Refira-se que aquela zona é regulada por semáforos. O trânsito ficou totalmente bloqueado, complicando a vida a quem quer aceder ao centro do Funchal por aquela estrada.