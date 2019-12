89 acidentes provocaram 2 mortes na Madeira

A semana do Natal foi negra no que toca à sinistralidade rodoviária. Entre os dias 16 e 25 de Dezembro ocorreram 89 acidentes na Madeira, que resultaram na morte de dois rapazes, de 23 e 24 anos. Tal como o DIÁRIO noticiou, a primeira morte ocorreu no Caniço, no dia 17 de Dezembro, na sequência de um despiste de moto4. O outro jovem perdeu a vida na véspera de Natal, na Nazaré.

Houve ainda 1 ferido grave e 30 ligeiros, informou a PSP numa nota emitida, dando conta de 57 colisões, 25 despistes, 4 atropelamentos e 3 outros acidentes não especificados.

O Comando Regional da PSP informou que “a partir da presente data as acções policiais serão redirigidas para as actividades de celebração da passagem de ano, encontrando-se planeado o incremento da fiscalização no âmbito da segurança rodoviária, segurança na posse e emprego de artigos pirotécnicos e exercício das actividades de segurança privada”.