46 acidentes provocaram 3 feridos graves na Madeira

Três feridos graves e 21 ligeiros foi o resultado de 46 acidentes de viação ocorridos na última semana nas estradas da Madeira.

Entre os dias 14 e 20 de Fevereiro, a PSP registou 26 colisões, 13 despistes, 5 atropelamentos e outros 2 acidentes não especificados.

Neste período a Polícia deteve também 4 condutores alcoolizados, 1 por falta de habilitação legal para o exercício da condução e 2 por desobediência, por se encontrarem a conduzir com a carta de condução apreendida.

O Comando Regional da PSP lembra que durante o período alusivo ao Carnaval irão decorrer em toda a Região, com especial incidência no concelho do Funchal, diversos desfiles carnavalescos essencialmente protagonizados por grupos pertencentes aos mais diversos estabelecimentos de ensino do 1.º Ciclo, com especial destaque para os Cortejos Alegórico de Carnaval e Trapalhão que decorrerão, amanhã e terça-feira, pelo que haverá necessidade de condicionamento e encerramento à circulação automóvel de algumas artérias da zona baixa da cidade. Assim, “a PSP aconselha a leitura dos editais publicados pela Câmara Municipal do Funchal com informação detalhada sobre as vias encerradas ou condicionadas ao trânsito, bem como a máxima prudência na circulação automóvel e estacionamento de viaturas, respeitando para o efeito a sinalização existente e orientação dos agentes da Polícia de Segurança Pública, de forma a evitar a ocorrência de acidentes, bloqueamento de acessos e desta forma garantir a fluidez de tráfego rodoviário”.